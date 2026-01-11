David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha demanat al Govern i al conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, que es mostrin "absolutament en contra" de l'acord comercial entre la UE i Mercosur, i que així l'hi traslladin al Govern espanyol.
En un video difós a X aquest diumenge des del punt tallat pels agricultors a l'AP-7 a l'altura de Pontós (Girona), ha mostrat el "rebuig total" de Junts davant de l'acord i ha afegit textualment que seria letal per als agricultors catalans.
Vergés ha recordat que en el Parlament s'ha tractat la qüestió "fins a 5 vegades" aquesta legislatura i que en totes elles s'ha votat en contra de l'acord amb Mercosur.