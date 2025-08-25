Agro.- Jarc preveu una bona campanya d'ametlla i demana prioritzar el producte català

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) preveu una bona campanya d'ametlles a Catalunya, gràcies a les pluges de primavera, i demana prioritzar l'adquisició d'ametlla catalana "davant de la importació massiva d'ametlla americana".
Les produccions seran molt bones en regadiu i raonables en secà, amb una bona qualitat de fruit, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.
A més, la collita s'ha avançat una setmana respecte a la mitjana habitual i s'estendrà, segons la varietat i tipus de cultiu, de mitjans d'agost fins a octubre.
Aquest any la superfície productiva d'ametller se situa en les 26.272 hectàrees en el conjunt de Catalunya, segons dades provisionals de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat al juny de 2025, i encara que el secà representa al voltant del 61% de la superfície d'ametller, el regadiu segueix creixent, superant les 12.000 hectàrees.
Respecte al preu, les primeres cotitzacions situen els valors de compra entre els 5,30 i els 6,30 euros el quilo, segons la varietat, i l'entitat preveu que al llarg de la campanya "els preus es podrien incrementar per l'augment de la demanda i la selecció de calibres superiors".