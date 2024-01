Un informe de 'Drinks International' situa Torres Brandy com el brandi preferit als bars

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

L'informe de marques 2024 que ha publicat la revista britànica 'Drinks International' situa Torres Brandy com la "marca de brandi preferida" pels bars del món.

En un comunicat aquest dijous, Familia Torres explica que la marca lidera els rànquings de brandi que més es venen als bars ('Bestselling Brands') i els que avui són tendència ('Top Trending Brands').

La publicació ha assegurat que és la marca "triada com a primera opció dins la categoria de brandis pel 10% dels bars enquestats aquest any", al marge del conyac: es tracta d'un reconeixement de Torres Brandy aconsegueix per cinquè any consecutiu.