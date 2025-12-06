Illa es reuneix al Cecat per fer seguiment de les restriccions pel brot de PPA

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dissabte al matí la reunió al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) per fer seguiment del dispositiu de restriccions d'accés al medi natural pel brot de pesta porcina africana (PPA).
En la reunió també ha participat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a més dels comandaments dels diferents cossos operatius que fan seguiment i anàlisi de la situació, informa l'oficina del president en un comunicat.
Està previst que Illa visiti aquest migdia el centre de comandament avançat per a la contenció del brot de PPA, a la seu del cos d'Agents Rurals a la Finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Moguda (Barcelona).