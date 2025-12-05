Illa es reuneix amb el Grup de seguiment per resoldre "el més aviat possible" la crisi de la PPA

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest divendres a la tarda amb el Grup de seguiment de la pesta porcina africana (PPA), en la qual ha traslladat la informació disponible i les mesures que continua aplicant per resoldre "el més aviat possible" aquesta crisi, ha explicat en una nota a 'X' recollida per Europa Press.
A la reunió també hi han estat presents el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat; el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la Consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i representants dels departaments, Mossos i Agents Rurals.
Consellers del Govern s'havien reunit anteriorment amb representants del sector porcí i amb alcaldes i representants del món local i dels consells comarcals.
Durant la sessió de control en el Ple del Parlament que s'ha celebrat aquest mateix divendres, Illa ha defensat el seguiment que ha fet de la PPA des de Mèxic, on ha estat de viatge oficial: "La meva agenda l'organitzo jo".
Illa preveu visitar aquest dissabte, després d'una nova reunió de seguiment, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) i el centre de comandament avançat de contenció de la pesta porcina africana.