Agro.- Illa promet responsabilitat i transparència per afrontar la pesta porcina africana

GENERALITAT DE CATALUNYA - ARNAU CARBONELL
BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès responsabilitat i transparència per afrontar la pesta porcina africana detectada a Catalunya: "Explicarem en tot moment quina és la situació, que no és senzilla".
"Catalunya actuarà com ho sabem fer els catalans: amb responsabilitat cap a la resta de territoris d'Espanya i d'Europa, i amb solidaritat cap al sector", ha dit aquest diumenge durant un acte del seu viatge oficial a Mèxic.
I ha insistit: "Ciència, ciència, ciència i ciència. Experts, experts, experts i experts. Ho seguirem amb criteris científics. Segon, transparència".