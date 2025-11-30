Publicat 30/11/2025 21:32

Agro.- Illa promet responsabilitat i transparència per afrontar la pesta porcina africana

Un moment de l'acte
GENERALITAT DE CATALUNYA - ARNAU CARBONELL

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès responsabilitat i transparència per afrontar la pesta porcina africana detectada a Catalunya: "Explicarem en tot moment quina és la situació, que no és senzilla".

"Catalunya actuarà com ho sabem fer els catalans: amb responsabilitat cap a la resta de territoris d'Espanya i d'Europa, i amb solidaritat cap al sector", ha dit aquest diumenge durant un acte del seu viatge oficial a Mèxic.

I ha insistit: "Ciència, ciència, ciència i ciència. Experts, experts, experts i experts. Ho seguirem amb criteris científics. Segon, transparència".

