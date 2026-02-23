Illa, Muniesa (CaixaBank) i Ferran Adrià presenten una guia per impulsar la restauració

'Pla Genhesis' ha estat realitzat per CaixaBank i elBulliFoundation
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el president de CaixaBank, Tomás Muniesa, i el president d'elBulliFoundation, Ferran Adrià, han presentat aquest dilluns el 'Pla Genhesis. El pla d'empresa per a la restauració gastronòmica' impulsat per l'entitat financera i la fundació.
L'acte també ha comptat amb la presència del conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, i el llibre té com a finalitat ajudar els professionals del sector a comprendre, planificar i gestionar el seu restaurant amb més rigor empresarial.
Illa ha subratllat que Adrià "forma part, tal com Déu mana, de la llista de catalans universals" i ha destacat que ha demostrat que la creativitat sense gestió no té futur, però que amb mètode, ha dit, és el binomi perfecte.
Ha explicat que el llibre és un full de ruta per als 50.000 establiments d'hostaleria que hi ha a Catalunya i ha subratllat que el sector agroalimentari és "un motor essencial per a Catalunya".
D'altra banda, ha dit que els actuals són temps de canvi i que aquests canvis comporten oportunitats que s'ha de tenir la confiança d'aprofitar, i ha apel·lat a tots els actors econòmics a tenir "una visió generosa per al conjunt del país", que inclogui tota la població.
MUNIESA I ADRIÀ
Muniesa ha explicat que la restauració té reptes importants com l'augment de costos, la pressió fiscal, la regulació laboral i l'entorn incert, i ha subratllat que el Govern ha reconegut aquest sector com a estratègic.
Ha recordat que la col·laboració entre CaixaBank i elBulliFoundation ha complert una dècada i que el banc és "un actor plenament integrat en el progrés i la professionalització dels negocis de la restauració".
Adrià ha reivindicat la importància de l'alimentació i la restauració en l'economia catalana i espanyola, i ha explicat que s'està treballant per fer un pla per a la indústria gastronòmica a Catalunya.
Ha dit que el llibre presentat aquest dilluns ha comportat 10 anys d'experiència, més de 50.000 opinions i més de 1.000 esdeveniments.
El president de la fundació ha lamentat que el 60% dels restaurants tanquin abans dels cinc anys de vida i que la majoria no faci plans d'empresa o pressupostos anuals, i ha subratllat que fins i tot "un autònom ha de fer un pressupost".
Ha afegit que perquè un negoci sigui rendible necessita qualitat relativa, és a dir, tenir el millor producte de la seva escala de preu, i tenir actitud innovadora, "que és buscar-se la vida".
Adrià ha explicat que és "el llibre més difícil de fer d'un sector" i ha dit que servirà a estudiants, emprenedors i professionals del sector.
EMPRESES RENDIBLES
El llibre té l'objectiu d'ajudar a reduir la incertesa i millorar la presa de decisions en els projectes de restauració gastronòmica, i proposa abordar els restaurants com a empreses que han de ser rendibles, sostenibles i ben gestionades.
Aplica la metodologia Sapiens, desenvolupada per elBullifoundation, i connecta totes les decisions clau del projecte: des de la definició de l'oferta gastronòmica, la identitat i el model de negoci, fins a la planificació econòmica i financera, la preparació de l'obertura i la gestió del restaurant una vegada en funcionament.
El llibre es complementa amb un contingut digital que inclou plantilles editables, checklists i recursos pràctics, dissenyats per facilitar l'aplicació real del pla d'empresa en el dia a dia del restaurant.
La publicació del llibre s'emmarca en la col·laboració estratègica entre ambdues entitats, que es va iniciar fa deu anys per impulsar la professionalització, la formació i el coneixement aplicat en el sector de la restauració.