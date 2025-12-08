Agro.- Illa diu que les mesures "estan contenint" la PPA però demana seguir les recomanacions

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que "les mesures adoptades estan funcionant i estan contenint el brot" de pesta porcina africana (PPA).
"No obstant això, no abaixem la guàrdia. Cal continuar seguint les indicacions i recomanacions", ha demanat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ho diu després de la reunió telemàtica diària que ha encapçalat aquest dilluns per la tarda per fer seguiment de la situació.