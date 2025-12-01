Illa està en "contacte permanent" pel brot de PPA i manté la seva agenda a Mèxic

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que la prioritat és controlar el brot i ajudar al sector
GUADALAJARA (MÈXIC), 1 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que es manté "en contacte permanent" amb el seu Govern sobre la pesta porcina africana (PPA), que la prioritat és parar el brot, ajudar al sector agrari i superar l'emergència, i que de moment manté la seva agenda a Mèxic.
En una atenció als mitjans a Guadalajara durant el seu viatge institucional a Mèxic, ha dit que, a més del contacte amb els consellers Albert Dalmau (Presidència), Òscar Ordeig (Agricultura) i Núria Parlon (Interior), ha intercanviat missatges amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; ha parlat amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, i ha demanat comparèixer en el Parlament.
Ha instat els ciutadans seguir les indicacions proporcionades per la Generalitat i ha afegit que la prioritat és "perimetrar i controlar" el brot originat a l'entorn de Collserola (Barcelona), fet pel qual s'han desplegat 400 efectius.
"El Govern estem fent des del primer moment tot el que hem de fer", ha remarcat Illa, i ho veu compatible amb seguir l'evolució dels esdeveniments des de Mèxic.
Ha dit que "no és una situació senzilla" i que no la minimitza pels efectes que pot tenir en el sector, però considera que pot mantenir l'agenda a Mèxic i que el Govern està integrat per diferents persones sota la seva responsabilitat.
Sobre l'origen, ha afirmat que hi ha diferents hipòtesis, una de les quals és unes restes de menjar que un senglar hagués menjat en les escombraries i amb què s'hagués contagiat, però ha afegit que són els experts els qui han de determinar-ho i que no se li ha transmès "una evidència concloent".