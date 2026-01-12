DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la defensa del sector agrari és "un dels eixos prioritaris" del Govern de la Generalitat.
Ho ha dit aquest dilluns després de la reunió entre Govern i Revolta Pagesa, durant el seu discurs en l'acte de constitució del Consorci Porta Diagonal-Campus Clínic.
"Vull deixar clar que el conseller Ordeig parla en nom del Govern de Catalunya, els compromisos del conseller Ordeig són els compromisos del Govern de Catalunya i en particular els compromisos del president de la Generalitat", ha dit Illa.