La Guia Michelin reconeix a Josep Roca del Celler de Can Roca com a millor sommelier

Juan Mari Arzak (Arzak, San Sebastián) rep el premi al xef mentor



BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La Guia Michelin ha reconegut a Josep 'Pitu' Roca, del Celler de Can Roca (Girona), com a millor sommelier d'Espanya, premi que ha estat lliurat pel copropietari de Vila Viniteca --patrocinador del premi--, Quim Vila.

S'ha anunciat a la Gala de la Guia Michelín 2024, aquest dimarts en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) que gestiona la Fira de Barcelona.

Roca ha agraït el premi i ha dit que és una oportunitat de reconèixer a "tanta gent vinculada al món de la sala", i l'ha dedicat al cap de cuina del restaurant, Dani Redondo, mort el divendres en un accident de trànsit als 46 anys.

És la primera vegada que es lliura un premi especial a la professió de sommelier durant la Gala de la Guia Michelin, després d'afegir a l'edició anterior un primer premi especial al servei de sala.

El guardó té en compte que el professional "hagi impressionat" a l'equip de selecció durant les seves proves de taula, per les seves competències i el seu saber fer.

IBÁÑEZ, ARZAK I PUIGVERT

El premi al xef mentor --que reconeix al cuiner que forma de manera regular a joves promeses-- ha estat per a Juan Mari Arzak (Arzak, San Sebastián), i ha estat lliurat per la 'brand manager' de Blancpain Espanya i Portugal, Lara Bartolomé.

El guardó ha estat recollit per la seva filla i també cuinera, Elena Arzak, que ha agraït el premi i ha explicat que Arzak ha manat com a missatge que els cuiners no es relaxin "a la feina" i que segueixin buscant l'excel·lència.

La Guia també ha reconegut Joan Carles Ibáñez (Lasarte, Barcelona), com el millor servei de sala, en un premi lliurat pel director general de Bean Suntory Espanya, Mark Pockele.

Ibáñez ha agraït als diferents professionals amb els que ha treballat durant la seva carrera, així com l'equip del Lasarte i la seva família.

I el premi al xef jove ha estat per a Martina Puigvert (Les Cols, a Olot, Girona), i ha estat lliurat pel director de màrqueting de Makro Espanya, Chema León.

Puigvert ha dedicat el reconeixement als seus pares per mostrar-li "un amor tan pur a aquesta professió", i s'ha compromès a seguir protegint la professió i a tots els que treballen en ella.