Grup Bon Preu inverteix 36,4 milions en un nou centre logístic a Montblanc (Tarragona)

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El Grup Bon Preu ha iniciat la primera fase de construcció d'un nou centre logístic a Montblanc (Tarragona), en la qual invertirà 34,6 milions d'euros després d'haver obtingut la llicència d'obres per part del consistori de la localitat.
Aquesta primera fase inclou la construcció del futur magatzem de producte sec de 26.500 metres quadrats i del magatzem de frescs, de 13.600 metres quadrats, ha informat aquest dimarts el grup en un comunicat.
El nou centre logístic entrarà en funcionament durant el primer semestre de 2028 i es convertirà en la "plataforma de distribució de referència" del Grup Bon Preu al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.