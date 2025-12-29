El Govern paga els 5,9 milions d'euros pendents d'ajudes al sector pesquer

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha completat el pagament dels 5,9 milions d'euros pendents en ajudes dirigides al sector pesquer, informa en un comunicat aquest dilluns.
Aquest pagament s'emmarca en el balanç de l'últim any en matèria de suport al sector, durant el qual el Departament ha tramitat prop de 1.000 expedients d'ajudes en l'àmbit de la pesca i ha abonat un total de 21 milions d'euros, dels quals 14,5 milions provenen del Fons Europeu Marítim de Pesca i d'Aqüicultura (Fempa).
Quant a la distribució de les ajudes, destaquen els 7,9 milions destinats a inversions en el sector pesquer, aqüícola i en la cadena de valor del peix, com la implementació de xarxes de pesca més selectives i la incorporació de portes voladores a la flota d'arrossegament.
Així mateix, es van abonar 4,7 milions d'euros en compensacions a la flota, armadors i marineria per les paralitzacions temporals de l'activitat pesquera, així com 2,5 milions d'euros per al desenvolupament de l'economia blava sostenible, mitjançant els Grups d'Acció Local Pesquera (Galp).
Finalment, s'han destinat 1,7 milions d'euros a enfortir el coneixement en pesca i oceanografia operacional, a través de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (IcatMar), i 3,6 milions d'euros a les confraries de pescadors i federacions de confraries de pescadors.