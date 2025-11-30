Agro.- El Govern organitza la captura de possibles porcs senglars infectats amb PPA a Collserola

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicat que aquest diumenge es duran a terme captures de possibles porc senglars infectats amb la pesta porcina africana (PPA) a l'àrea de Collserola (Barcelona), mitjançant la instal·lació de paranys, repel·lents i tanques perquè els animals no es traslladin a altres zones.
Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha demanat la col·laboració ciutadana per complir la restricció de no accedir al Parc Natural de Collserola, que es manté tancat aquest diumenge.
"Ahir no va acabar de funcionar perquè és un parc natural amb 100 accessos principals i 400 secundaris, molt difícil de tancar", ha matisat sobre el tancament, i ha dit que la instrucció aquest diumenge és que el parc està completament tancat per a l'oci i que s'estan duent a terme treballs de captura, textualment.
A més, ha dit que s'han reforçat els efectius de seguretat, tant de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Agents Rurals per evitar l'accés a Collserola, "sobretot el radi de 6 quilòmetres que està blindat".
També ha explicat que el procés de captura serà coordinat per Agents Rurals, conjuntament amb el Departament d'Agricultura i personal de l'empresa pública Forestal Catalana, juntament amb la col·laboració d'altres cossos com el de Guàrdia Civil.
"Qualsevol animal que es troba s'ha de desinfectar, cal fer una custòdia d'aquest animal, s'ha de portar al centre d'Investigació de Salut Animal i s'ha de fer amb unes condicions tècniques molt avançades", ha explicat.
INTERVENCIÓ DE L'EXÈRCIT
En aquest sentit, ha afirmat que la intervenció de la unitat específica de control cinegético de la Unitat Militar d'Emergències (UME) està "sobre la taula".
Ha apuntat que el Govern ha posat a disposició aquests recursos i que s'activaran si es considera necessari: "Avui hem de veure si hi ha més positius", ha assenyalat.
Ha destacat que fins al moment tots els animals positius han estat dins del radi de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), però que en cas d'haver d'ampliar aquest radi utilitzaran "els mitjans tècnics, econòmics i efectius que facin mancada".
Preguntat per si s'ha plantejat suspendre les classes al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), proper al radi del brot, ha dit que això no s'ha plantejat i que les activitats de "les llars, les empreses i els centres universitaris es mantenen fins a un altre avís".
ORIGEN DEL BROT
Sobre l'origen del brot ha dit que es desconeix fins ara, però que s'està investingant: "Sobre la base de si aquest virus s'assembla al que tenen altres països d'Europa, per tant, podrem saber quin és l'origen".
En aquesta línia, ha esmentat com a possibles hipòtesis alguna resta de menjar contaminat o que el virus hagi viatjat en algun mitjà de transport.
EXPORTACIONS
En referència a les exportacions ha assenyalat que la indústria porcina a Catalunya exporta 3.000 milions d'euros i ha explicat que, entre els quals són de fora de la UE, quan es detecta un positiu se suspenen automàticament els certificats d'exportació i que caldrà negociar "país a país" per reobrir aquests mercats.
"Necessitem donar als mercats, als països i als exportadors un missatge que estem fent les coses bé, que ho tenim controlat", ha sentenciat.