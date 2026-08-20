El Govern no registra "per primera vegada" positius de PPA a la zona d'alt risc

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha assegurat que "per primera vegada des de l'inici del brot" no ha registrat cap positiu de pesta porcina africana (PPA) a la zona d'alt risc, ja que les 302 mostres analitzades en l'última setmana han donat negatives.
En un comunicat aquest dijous, el departament ha explicat que des del 28 de novembre de 2025, quan es va detectar el primer positiu, ja s'han analitzat a 11.331 senglars, dels quals 379 han estat positius i 10.952 negatius.
El Govern ha celebrat el resultat del balanç d'aquesta setmana, i considera que "reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades des de l'inici de la crisi sanitària".
Malgrat això, han reconegut que encara no es pot considerar superada aquesta crisi, per la qual cosa es mantenen sense canvis les restriccions establertes, i han recordat que és "imprescindible el compliment de les restriccions, les mesures de bioseguretat i la col·laboració de tota la ciutadania".
En l'última setmana s'han capturat 333 senglars a la zona infectada, i la xifra total de captures des de l'inici de la crisi en aquesta zona ascendeix a 10.727 animals, mentre que el total acumulat de captures en tota Catalunya és de 26.587 senglars des de l'1 de gener.