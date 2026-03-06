BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha impulsat el Projecte Catifa Vermella, que té l'objectiu de garantir el relleu generacional agrari a Catalunya, informa en un comunicat aquest divendres.
La iniciativa, que ha estat presentada pel conseller Òscar Ordeig, vol "posar una catifa vermella" als joves agricultors per facilitar-ne la incorporació al sector i oferir suport administratiu, tècnic i financer.
Ordeig ha assenyalat que la voluntat del Govern és que "als joves agricultors no els falti de res i que tota la interpretació de la norma sigui favorable al jovent".
El pla té 10 actuacions de xoc, que inclouen l'acompanyament integral, la creació d'una taula de governança, un programa estructurat d'explotacions en actiu, l'impuls d'iniciatives innovadores i un programa específic d'assessorament personalitzat.
També un sistema de finançament àgil i eficaç, una millor fiscalitat per a joves, l'aprofitament de terres en desús, potenciar la plataforma digital d'acompanyament 'El Planter' i la millora i ampliació d'ajuts existents.