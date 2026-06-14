El Govern impulsa la internacionalització d'una quarta part dels cellers catalans el 2025

BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern va impulsar projectes d'internacionalització de 204 cellers catalans durant el 2025, la qual cosa representa una quarta part dels 800 cellers que hi ha a Catalunya, mitjançant l'agència per al creixement de les empreses del Departament d'empresa i Treball de la Generalitat, Acció, ha informat en un comunicat aquest diumenge.
Les actuacions s'han centrat especialment en mercats com els de Estats Units, Xina, Alemanya i Mèxic, i destaca el programa Catalan Wines d'Acció, que va organitzar tasts i trobades entre una trentena de cellers catalans i importadors i distribuïdors a Estats Units, Xina i Taiwan.
A més, des de l'empresa pública del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Prodeca, també s'ha impulsat la presència d'un centenar de cellers catalans en fires internacionals de referència, així com la participació en trobades amb compradors internacionals com el Catalan Food Business Forum i les modalitats viruales eBusiness.
El secretari d'empresa i Competitivitat de la Generalitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, ha destacat que la internacionalització és una gran oportunitat per créixer i ampliar la cartera de clients i afirma que programes com Catalan Wines són "un canal essencial".
Per la seva banda, la directora gerent de Prodeca, Delia Perpiñà, assenyala que la vocació exportadora és "inherent al sector del vi" i ha afegit que els cellers catalans han demostrat una gran capacitat per generar oportunitats en mercats diversos, sent uns dels sectors més internacionalitzats del sector agroalimentari català.
A més del suport a la internacionalització també s'han dut a terme projectes individualitzats amb els diferents cellers i, segons càlculs d'Acció i Prodeca, les exportacions catalanes de vins i escumosos ha crescut un 11,7% en el període entre 2020 i 2025.