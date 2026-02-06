Agro.- El Govern dona ajuts per 2,8 milions a comunitats regants afectades per la sequera el 2024

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura ha abonat ajuts per un valor de 2,8 milions d'euros a 23 comunitats de regants per compensar econòmicament les despeses extraordinàries que van tenir durant la sequera el 2024, ha explicat aquest divendres en un comunicat.
El termini de la sol·licitud d'ajuts va ser entre el 10 de setembre i el 9 d'octubre de l'any passat, que va rebre un total de 27 sol·licituds, de les quals finalment s'han aprovat 23, i que ara han rebut els ajuts, provinents del fons agrari i ramader d'aquest departament de la Generalitat.
Entre els costos extraordinaris que ha enumerat la Conselleria d'Agricultura hi ha l'augment dels costos de la gestió per l'augment del personal, petites obres d'interconnexió amb altres comunitats per millorar la distribució de l'aigua o obres d'adaptació de les instal·lacions per estalviar-ne.