El Govern confirma 9 nous casos de PPA a la zona d'alt risc de Collserola (Barcelona)

CONSELLERIA DE AGRICULTURA
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha confirmat 9 nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tots dins la zona d'alt risc de Collserola (1 a Sant Cugat del Vallès, 1 a Sant Quirze del Vallès, 2 a Cerdanyola del Vallès, 4 a Molins de Rei i 1 a Barcelona).
El Departament destaca que cap dels nous positius correspon a animals morts recentment, informa en un comunicat aquest dijous.
Aquesta última setmana s'han capturat 308 senglars dins la zona restringida (zona d'alt risc i zona de baix risc) per part dels cossos de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública (Agents Rurals i Mossos d'Esquadra), les societats de caçadors, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i els equips de control cinegètic de Tragsa.
A dia d'avui, les captures de senglars a la zona infectada sumen un total de 13.684 i el Govern manté desplegat un dispositiu d'erradicació de la malaltia amb materials i efectius.
En aquests moments, per intensificar al màxim les captures de senglars, a la zona d'alt risc, s'han instal·lat un total de 34 paranys i 93 pig brigs (paranys col·lectius) i per evitar la sortida o entrada de senglars dins de les zones restringides s'han executat 351 tancaments.