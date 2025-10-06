Agro.- El Govern començarà a vacunar per la Dermatosi Nodular Contagiosa aquest dimecres

Confirmen un segon cas de DNC a la demarcació de Girona
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat iniciarà la vacunació del bestiar boví per la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) aquest dimecres, sis dies després de la detecció del primer cas en l'Alt Empordà (Girona).
Així ho ha comunicat el conseller Òscar Ordeig aquest dilluns a la tarda, a la reunió que manté diàriament amb el sector, informa el departament en un comunicat.
La campanya de vacunació s'iniciarà amb l'aprovació del pla de vacunació per part de la Comissió Europea, que elaboren i proposen conjuntament el departament i el Ministeri d'Agricultura.
"L'objectiu és vacunar el major nombre possible de caps de bestiar en un radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial", assegura el departament, que ha fet una crida a veterinaris del sector públic i privat, així com a professionals de les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i del Col·legi de Veterinaris, per accelerar el procés de vacunació i donar suport logístic.
Actualment, ja s'han organitzat diversos equips de resposta ràpida preparats per intervenir quan arribin les vacunes: la Conselleria considera que accelerar el procés de vacunació "és clau per evitar els buidatges sanitaris en les explotacions i minimitzar, en conseqüència, les pèrdues".
A la reunió també s'ha comunicat la confirmació d'un segon cas de DNC a la demarcació de Girona: un equip del departament s'ha desplaçat per comunicar el positiu al propietari i explicar les mesures de suport per garantir la continuïtat de l'explotació.
TREBALL CIENTÍFIC
En paral·lel, l'equip científic del Centre d'Investigació a Sanitat Animal (CReSA) s'ha engegat per reforçar la vigilància i la investigació sobre el focus detectat i aquest dimarts es desplaçarà a Girona per recollir mostres amb l'objectiu de realitzar l'aïllament i la seqüenciació del virus.
Així mateix, aquest dilluns s'ha presentat en la Secretaria la proposta de constitució d'un grup d'experts científics per assessorar en la presa de decisions tècniques i el CReSA ha iniciat contactes amb equips d'investigació de França i Itàlia per intercanviar informació i coordinar actuacions.