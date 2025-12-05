El Govern acorda amb el sector començar el sacrifici dels porcs sans prop del focus de PPA

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha arribat a un acord amb el sector ramader per començar a portar a l'escorxador els porcs sans en les granges dins el perímetre de vigilància del focus de pesta porcina africana (PPA), un total de prop de 30.000 animals, que es destinaran a consum intern.
L'acord s'ha aconseguit en una reunió d'urgència que el Govern ha mantingut amb el sector porcí la tarda d'aquest divendres, segons han explicat fonts de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) a Europa Press.
En aquesta reunió hi han participat el conseller de Presidència, Albert Dalmau; el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat.
El secretari general d'Asaja, Francesc Salvà, ha explicat que ja s'ha trobat un escorxador al que anar portant els animals, la qual cosa confia que serveixi per "tranquil·litzar el sector", i ha aclarit que són porcs sans i aptes per al consum.
Precisament, portar els porcs sans a sacrificar era una de les mesures que Mercolleida havia reclamat aquest dijous.