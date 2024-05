Agro.- La Generalitat guardona la xef Carme Ruscalleda amb el premi Bite honorari

Josep Roca ha rebut el premi Best winefluencer



BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha guardonat a la xef Carme Ruscalleda amb el premi Bite honorari per la seva contribució a difondre la cultura culinària catalana, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns.

El premi ha estat lliurat durant la Gala Nacional de l'Enoturisme i la Gastronomia, celebrada al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers David Mascort i Carles Campuzano.

Aquesta és la segona edició dels premis Bite i Mos, que volen reconèixer "el paper fonamental que tenen els creadors de continguts digitals enogastronómicos" en el foment d'aquest tipus de turisme i posar en valor a Catalunya com a destinació de referència en aquest sector.

En el marc dels premis Bite, també s'ha guardonat a la lituana Aiste Miseviciute amb el premi Best foodie a la persona que desenvolupa el millor contingut mundial en l'àmbit enogastronómico.

El premi Best winefluencer ha estat per al copropietari i 'sommelier' del Celler d'Can Roca, Josep Roca, per ser la persona "més influent mundialment en l'àmbit de la creació de continguts enológicos".

El premi Best food traveller ha estat per al nordamericà Matt Goulding, per la creació de continguts gastronòmics relacionats amb viatges.

PREMIS MOS

En l'àmbit català, la periodista Trinitat Gilbert ha estat guardonada com a Millor ambaixadora per ser "la millor creadora de contingut de la gastronomia catalana".

El premi al Millor prescriptor de la cuina catalana ha estat per al propietari del restaurant 7 Ports de Barcelona, Paco Solé, per la seva divulgació en els mitjans digitals.

Finalment, el comunicador Lluís Tolosa ha rebut el guardó al Millor prescriptor del vi i 'Dons del vi' al Millor col·lectiu per la seva presència digital relacionada amb el sector.