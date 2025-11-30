La Generalitat demana el desplegament de la UME davant del brot de pesta porcina africana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informat aquest diumenge que el Govern ha demanat el desplegament de la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar el brot de pesta porcina africana (PPA) a l'àrea de Collserola (Barcelona).
En declaracions des de la seu del Departament a Lleida, ha dit que s'han trobat més animals morts, tots en el radi de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), encara que no n'ha especificat la xifra.
Ha insistit en la prohibició d'anar a les zones restringides del parc de Collserola, ha demanat col·laboració ciutadana i ha dit que hi haurà "tolerància zero" amb els qui no compleixin les normes, que seran sancionats si incompleixen les mesures.