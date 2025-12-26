Aquest cap de setmana s'analitzaran les granges del radi de 3 a 10 quilòmetres
LLEIDA, 26 des. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha constatat una "bona evolució de la contenció del focus" de grip aviar sorgit a la comarca de l'Urgell (Lleida), després d'analitzar totes les explotacions avícoles i d'autoconsum en el radi de 3 quilòmetres.
"Totes les explotacions analitzades han donat negatiu i es troben en perfectes condicions sanitàries", informa el Departament d'Agricultura aquest divendres en un comunicat.
S'ha activat el sacrifici dels animals de l'explotació afectada, segons la normativa sanitària, per evitar qualsevol risc de propagació.
JA ANALITZAT EL RADI DE 3 KM
Veterinaris del Departament han visitat i analitzat totes les explotacions avícoles dins del radi de 3 quilòmetres establert al voltant del focus, i totes les granges d'autoconsum.
Aquest cap de setmana es visitaran i analitzaran les granges del radi de 3 a 10 quilòmetres.
REUNIÓ AMB EL SECTOR
Aquest divendres el Departament s'ha reunit amb el sector avícola per informar sobre el focus i sobre el que està fent per contenir-lo des que va donar a conèixer el cas positiu el 24 de desembre.
El Govern ha destacat que "des de l'inici del focus, amb prou feines fa dos dies", també s'ha reunit amb els alcaldes inclosos en el radi afectat, per informar-los, resoldre dubtes i coordinar-se.
BIOSEGURETAT I SALUT PÚBLICA
El Departament ha recordat la importància de mantenir i reforçar les mesures de bioseguretat a totes les explotacions avícoles: sobretot, limitar l'accés de persones alienes a les granges, extremar la higiene, evitar el contacte d'aus amb animals salvatges i avisar de seguida veterinaris oficials de tota sospita de símptomes compatibles.
Ha recordat també que és una malaltia infecciosa, causada per virus gripals de tipus A, que principalment afecta les aus, mentre que el risc de transmissió a persones "és molt baix i excepcional".
A més ha demanat col·laboració ciutadana, sobretot per dir si ha vist aus silvestres malaltes o mortes, avisant al 112 o al Cos d'Agents Rurals, i "en cap cas tocar, moure o transportar les aus".