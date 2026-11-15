La Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida) acaba amb 14.000 visites i 15.000 litres venuts

LLEIDA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La 29 Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida), celebrada aquest cap de setmana, ha acabat amb 14.000 visitants i 15.000 litres d'oli venuts, informa aquest diumenge l'organització en un comunicat.
Els organitzadors fan un "balanç bastant positiu" de l'edició, amb prop de 100 expositors i col·laboradors i un ampli programa d'activitats gastronòmiques, culturals i divulgatives.
L'alcalde, David Masot, i el president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, han destacat la bona resposta dels clients els 2 dies tot i la pluja del dissabte a la tarda, que afirmen que només va afectar lleugerament a l'afluència de gent.
Les xifres d'assistència han estat similars a anys anteriors i s'han assolit tots els objectius plantejats per l'organització, sobretot pel que fa les vendes.
JOSEP RULL I JORDI PUJOL
La fira va rebre el dissabte la visita del president del Parlament, Josep Rull, en un acte que va incloure la recepció institucional a l'Ajuntament, la visita al recinte firal i una actuació de gegants.
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha estat reconegut aquest diumenge com Amic de l'Oli després de signar en el Llibre d'Honor del consistori.