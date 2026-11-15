Publicat 15/11/2026 20:05

La Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida) acaba amb 14.000 visites i 15.000 litres venuts

L'organització fa un balanç positiu de la 29 edició malgrat la pluja del dissabte

Imatge de la fira
FIRA DE L'OLI VERD

LLEIDA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La 29 Fira de l'Oli Verd de Maials (Lleida), celebrada aquest cap de setmana, ha acabat amb 14.000 visitants i 15.000 litres d'oli venuts, informa aquest diumenge l'organització en un comunicat.

Els organitzadors fan un "balanç bastant positiu" de l'edició, amb prop de 100 expositors i col·laboradors i un ampli programa d'activitats gastronòmiques, culturals i divulgatives.

L'alcalde, David Masot, i el president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, han destacat la bona resposta dels clients els 2 dies tot i la pluja del dissabte a la tarda, que afirmen que només va afectar lleugerament a l'afluència de gent.

Les xifres d'assistència han estat similars a anys anteriors i s'han assolit tots els objectius plantejats per l'organització, sobretot pel que fa les vendes.

JOSEP RULL I JORDI PUJOL

La fira va rebre el dissabte la visita del president del Parlament, Josep Rull, en un acte que va incloure la recepció institucional a l'Ajuntament, la visita al recinte firal i una actuació de gegants.

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha estat reconegut aquest diumenge com Amic de l'Oli després de signar en el Llibre d'Honor del consistori.

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