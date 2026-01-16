Agro.- La Fira de l'Oli premia 12 olis per la seva "excel·lència, qualitat i diversitat"

LLEIDA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya de Borges Blanques (Lleida) ha premiat 12 olis amb el guardó a millors olis d'oliva verge extra de la Fira, que busca reconèixer "l'excel·lència, qualitat i diversitat" del sector de l'oli al territori.
L'acte de lliurament de premis ha tingut lloc la tarda d'aquest divendres, i ha estat presidit pel director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat, Joan Gòdia, que ha mostrat la seva voluntat que l'oli guanyi reconeixement, ha explicat la Fira de l'Oli en un comunicat.
"La Generalitat està treballant perquè hi hagi una carta d'olis als restaurants i els comensals puguin emportar-se l'ampolla d'oli, així com en la creació d'un distintiu que avali els establiments que cuinen amb Oli Verge Extra", ha defensat Gòdia durant el lliurament dels guardons.
PREMIATS
Els premis s'han lliurat en tres perfils diferents --Fruitat Verd Dolç, Fruitat Verd Amarg i Fruitat Madur--, i en quatre categories diferents, que inclouen gran productor convencional, gran productor ecològic, petit productor convencional i petit productor ecològic.
Els guanyadors han estat seleccionats després d'un "procés d'avaluació especialment minuciós i rigorós" impulsat per l'Ajuntament del municipi, i que implica la recollida en físic de les mostres d'oli en 23 localitats diferents entre Lleida i Tarragona.