Fernández (PP) critica que el sector agrícola pateix "arrogància burocràtica"

Assegura que votaran les propostes que beneficiïn al sector "vinguin d'on vinguin"



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat aquest dimarts "l'arrogància burocràtica" que pateix el sector agrícola, i s'ha mostrat obert a votar a favor de propostes independentment del grup parlamentari del qual vinguin.

Durant el ple monogràfic sobre la situació que viu el sector primari, Fernández ha al·ludit a "l'arrogància burocràtica" de gent que al seu judici mai ha trepitjat el camp, però vol dissenyar des de la ciutat models utòpics en l'àmbit rural.

També ha assegurat que en aquest ple monogràfic votaran favorablement a les propostes que beneficiïn al sector "vinguin d'on vinguin".

"Si els companys de la CUP, presenten una proposta que ens agrada, que pot passar, la votarem a favor; no estem aquí ni per a cordons sanitaris ni per aïllar a ningú", ha afegit.

No obstant això, ha mantingut que la solució a l'àmbit rural "no és tornar al neolític o a un sector agrícola medieval" i ha remarcat el potencial de Catalunya per ser líder tecnològic i en exportacions.

A més, ha defensat el lliure comerç "només quan sigui en igualtat de condicions" i ha exposat com a principals punts a reivindicar l'equilibri, la llibertat i el respecte a la propietat privada dels agricultors.