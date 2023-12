Familia Torres llança una campanya per conscienciar sobre la "vulnerabilitat" d'aliments

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha llançat una campanya digital de conscienciació en la qual exposa la "vulnerabilitat" d'alguns aliments que es consumeixen durant les festes de Nadal basant-se en articles científics.

Ha alertat sobre la "possible desaparició i alteració d'alguns aliments quotidians de gran valor gastronòmic" a causa del canvi climàtic i la sobreexplotació, informa aquest dimecres en un comunicat.

Segons el celler, aliments com la mel, arròs, xocolata, tomàquet, oli d'oliva, productes del mar com la tonyina i les anxoves, raïms i el vi "podrien deixar d'arribar" a les taules si no s'actua per prevenir-ho.

En aquesta línia, ha animat als consumidors a "portar una vida més sostenible i apostar pels productes que també ho són, perquè l'esforç conjunt permeti revertir la situació".

Familia Torres compta des de 2008 amb el pla d'acció climàtica Torres & Earth, i pretén convertir-se en un celler de zero emissions netes el 2040.