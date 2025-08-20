Família Torres celebrarà la verema amb una jornada gastronòmica al setembre

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El celler Família Torres celebrarà la seva festa de la verema amb una jornada centrada en el vi i la gastronomia el proper 14 de setembre a la Masia Mes Rabell, al municipi de Sant Martí Sarroca (Barcelona).
Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, l'activitat consistirà en "un menjar amenitzat amb música en directe i la possibilitat de participar en un taller de verema".
La proposta gastronòmica, elaborada pel xef del restaurant El Celleret Sergi Millet, es basarà en productes de proximitat i plats típics de la regió, maridats amb una selecció de vins ecològics del Penedès (Barcelona).
Els vins seleccionats per a l'ocasió són Clos Ancestral blanc i negre, elaborats amb varietats ancestrals recuperades per Família Torres i adaptades al canvi climàtic, i el rosat Jean Leon 3055 rosé.
Els visitants també podran participar en un taller familiar per "viure la verema de primera mà" a través d'un conte de verema per a nens i adults.