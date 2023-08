Família Torres assaja la reutilització d'ampolles de vidre en restaurants

El vi es reparteix en caixes reutilitzables en un format que en facilita l'entrega i recollida



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Família Torres ha engegat una prova pilot de reutilització d'ampolles de vidre en la restauració per "avaluar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental", informa en un comunicat aquest divendres.

La iniciativa s'emmarca en el projecte d'innovació Rebo2Vino, liderat per la Federació Espanyola del Vi (FEV), es duu a terme inicialment en cinc establiments del Garraf (Barcelona), i està previst que a principis d'octubre s'ampliï la llista de restaurants.

La prova es fa amb el vi blanc ecològic Viña Sol, que es "presenta en un format d'ampolla reutilitzable nou i diferencial, dissenyat i fabricat per Verallia específicament" per a aquest projecte amb la intenció que sigui la referència per a altres vins embotellats en envàs reutilitzable.

El vi es reparteix en caixes reutilitzables que en faciliten l'entrega i recollida i el seu magatzematge, seguint el model de distribució emprat per les aigües minerals en envàs de vidre reutilitzable.

PROVES

Família Torres ha tingut en compte les conclusions del projecte reWine i ha analitzat i identificat els punts crítics en cadascuna de les etapes des d'una perspectiva tècnica, econòmica, de seguretat alimentària i qualitat.

També ha realitzat les proves de les caixes per a l'entrega i recollida de les ampolles i per a les etiquetes, de manera que es garanteixi el correcte rentat per a la posterior recuperació de les ampolles.

El president de Família Torres, Miguel A. Torres, ha explicat que "la reutilització de les ampolles de vidre és una excel·lent alternativa para determinats mercats i tipologia de vins per avançar en la reducció d'emissions", tot i que ha apuntat que és necessari instaurar un format d'ampolla estàndard a nivell europeu.