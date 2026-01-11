Agro.- Els talls a l'AP-7, la C-38 i davant del Port de Tarragona seguiran durant la nit

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
Els talls iniciats aquesta setmana pels agricultors a l'AP-7 a Pontós (Girona), a la C-38 a Coll d'Ares, també a Girona (només hi restringeixen el pas de camions), i en l'accés al Port de Tarragona seguiran durant la nit de diumenge a dilluns.
Així s'ha decidit en assemblees després de la reunió d'aquest diumenge per la tarda a Bàscara (Girona) entre el sector i el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, malgrat que ell els ha promès una reunió aquesta setmana vinent per fer "front comú" davant de l'acord UE-Mercosur, però els havia demanat aixecar aquests bloquejos.
Poc abans de les 21.30, els agricultors que segueixen tallant la C-16 a Olvan (Barcelona) encara no havien anunciat la seva decisió.