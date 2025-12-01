Agro.- Els preus del porc a Mercolleida cauen després dels casos de Pesta Porcina Africana

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 1 des. (EUROPA PRESS) -
Les Juntes de Preu del Porc Encebat, de la Truja i del Garrí s'han reunit aquest dilluns en Mercolleida de forma extraordinària per revisar les cotitzacions del passat dijous i establir noves per a la setmana en curs, baixant el preu del porc després dels casos de Pesta Porcina Africana (PPA) a l'entorn de Collserola (Barcelona).
El resultat s'ha saldat amb un descens de 10 cèntims el quilo viu per al porc encebat, quedant-se en 1,20 enfront dels 1,30 del dijous, informa Marcolleida en un comunicat.
La truja també ha baixat 10 cèntims, situant-se en 0,48 enfront dels 0,58 de la setmana passada; i el garrí de 20 quilos descendeix 5 euros, establint-se en 31 enfront dels 36 anteriors.