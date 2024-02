Els pagesos catalans passaran la nit a les vies tallades de Girona i Lleida

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Els pagesos catalans que han tallat diverses vies de Girona i Lleida, amb motiu de les protestes del sector agrari, mantenen les manifestacions i passaran la nit d'aquest dimarts al dimecres a les carreteres tallades, ha informat el Servei Català de Trànsit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Els talls que es mantindran aquest dimarts a la nit són a Girona, concretament en l'AP-7 de Borrassà a Vilademuls, a l'N-II a Bàscara i Vilamalla, a la C-38 a Coll d'Aress y l'N-152 a Puigcerdà.

També es mantenen a Lleida a l'AP-2 al tram Aitona - Albatàrrec, a l'A-2 a Soses, Vilagrassa i Tàrrega-Granyanella, a l'A-22 i N-240 a Almacelles, a la N-230 a Alfarràs i Pont de Suert, a la N-260 a Bordes i la C-14 a Bassella.

Membres de la plataforma Revolta Pagesa han assegurat en declaracions a Europa Press que mantenen els talls aquesta nit i que, tot i que alguns pagesos han marxat a casa, "tornaran al matí" per continuar les manifestacions i demanen que s'escoltin les seves reivindicacions.

Unió de Pagesos, l'entitat convocant, preveu tractorades aquest dimecres en diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i fins al dijous en diferents carreteres de Lleida per protestar per "la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides als productes agraris" en la UE.