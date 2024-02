Els agricultors es quedaran al Port de Tarragona fins al dimecres al matí

TARRAGONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Els agricultors preveuen passar la nit al Port de Tarragona i bloquejar els seus accessos fins a les 10 hores d'aquest dimecres, segons ha explicat el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Camp (Tarragona), David Cendra, a Europa Press.

Els tractors han arribat fins a la infraestructura sobre les 11 hores d'aquest dimarts en dues columnes, procedents de L'Aldea i Valls (Tarragona), en marxa lenta per la A-27.

Convocats per Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, protesten per "la competència deslleial dels productes que no compleixen els estàndards europeus" i exigeixen reciprocitat en les relacions comercials.