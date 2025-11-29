Detectats quatre nous casos de PPA en porcs senglars morts a Collserola (Barcelona)

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat que s'han detectat quatre casos nous de pesta porcina africana en quatre porcs senglars morts, en el mateix radi d'afectació que els primers que es van trobar aquest divendres a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a la zona de Collserola.
Segons ha explicat en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press aquest dissabte, els laboratoris catalans i les inspeccions visuals han confirmat els positius, pendents de l'aprovació definitiva al laboratori central de Madrid, i ha demanat responsabilitat a la ciutadania perquè evitin la zona afectada: "amb un vehicle, amb una bici, amb una trepitjada d'un material contaminat biològic d'un animal podria escampar la malaltia", ha alertat.
"L'impacte econòmic serà gran, no fa falta amagar-nos", ha advertit, i ha afegit que la zona de població és molt gran, per la qual cosa segons ell, fa falta la col·laboració de tothom.
"No sabem si hi ha altres porcs infectats, per tant, fa falta aquest treball de vigilància, de control a la zona", ha insistit.
EVOLUCIÓ
Sobre l'evolució i seguiment de la malaltia ha dit que les properes hores són molt importants per contenir el focus i ha afirmat que si això es fa ràpid es podran "renegociar" les exportacions alimentàries que ara han quedat suspeses amb diferents països.
Ha alertat que aquest treball "serà llarg", però ha defensat que el sector està, al seu semblar, molt professionalitzat i modernitzat pel que s'està més preparat que fa 30 anys, quan es va registrar l'últim cas, per evitar que aquesta malaltia entri en les granges.
També ha volgut recordar que aquesta és una malaltia que no afecta a les persones i tampoc a "cap altre animal".