Detectats 2 nous casos positius de PPA a Catalunya dins de la zona d'alt risc

BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció de 2 nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya l'última setmana, tots a la zona delimitada d'alt risc.
Un positiu ha estat a Barcelona i un altre a Sant Just Desvern (Barcelona), informa la conselleria aquest dijous en un comunicat, la qual cosa manté aquesta zona d'alt risc en 19 municipis.
De les 460 mostres analitzades en els últims 7 dies, 2 han estat positives, la qual cosa situa en un 0,40% la taxa d'animals positius, i eleva fins a 375 els animals infectats des de l'inici del brot.