Agro.- El Departament d'Agricultura concedeix 3,6 milions en ajudes a 29 empreses vitivinícoles

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya concedirà 3,6 milions d'euros en ajudes per impulsar inversions a 29 empreses del sector vitivinícola.
Les inversions es destinaran a instal·lacions de transformació, infraestructures, i comercialització amb l'objectiu de modernitzar aquestes empreses, fomentar la competitivitat i millorar la qualitat dels productes, segons ha informat el departament aquest dimarts en un comunicat.
Aquesta línia d'ajudes correspon a la tercera convocatòria de la Intervenció Sectorial Vitivinícola, emmarcades dins del Pla estratègic de Política agrària comuna 2023-2027 (PEPAC), que pretenen renovar la tecnologia, millorar els processos de vinificació, l'eficiència energètica i enfortir la capacitat de comercialització.
Les ajudes van dirigides a empreses vitivinícoles que han presentat projectes d'inversió elegibles i podran cobrir fins al 40% de les despeses subvencionables, depenent de la dimensió de l'empresa.
Amb aquesta línia d'ajudes, afirma el Govern, es reforça el compromís amb el teixit agroalimentari català i s'impulsa la revolució verda i digital del sector, finançada pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).