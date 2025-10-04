Confirmat el primer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una explotació bovina de Girona

GIRONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El Laboratori Central de Veterinària d'Algete ha confirmat aquest dissabte el primer focus de l'Estat de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a Catalunya, en una explotació de boví situada a la comarca de l'Alt Empordà (Girona).
Aquest és el primer que es detecta a Espanya després que a França ja s'hagin notificat 67 focus i a Itàlia, 47, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat aquest dissabte en un comunicat.
La secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cristina Massot, es va reunir aquest divendres amb els principals representants del sector agrari per explicar-los sobre l'abast de la malaltia i les mesures de contingència que s'aplicaran a partir d'ara.
Davant d'aquesta confirmació i d'acord amb la normativa europea, la Conselleria ha activat els protocols i mesures immediates en l'explotació afectada i la resta de controls de les zones entorn del focus confirmat.
Aquesta malaltia afecta al bestiar boví i en cap cas es transmet a les persones ni per contagi ni a través del consum dels seus productes i derivats.
El contagi és només per contacte directe entre animals i indirecte i de manera molt efectiva per mosques, paparres i tàvecs, que poden propagar la malaltia a explotacions properes.
Aquest dissabte es reunirà el Comitè de Crisi i Seguiment d'Emergència Sanitària, amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig; els directors dels Serveis Territorials d'Interior i Salut de Girona, i el sector.