Confinades 22 granges i 180 autoconsums més per grip aviar a les Terres de l'Ebre (Tarragona)

La Generalitat augmenta el personal de control a la zona



El nombre de granges d'aus i autoconsums confinats han augmentat en 22 i 180 respectivament per casos de grip aviar a Deltebre i a El Perelló (Tarragona), han informat fonts de la Conselleria d'Acció Climàtica a Europa Press.

Segons ha avançat el 'Nació Digital', la setmana passada van localitzar dos xatracs més morts per grip aviar, que es van sumar als casos detectats en les últimes tres setmanes.

Davant aquesta situació, la Conselleria ha augmentat el personal encarregat del control a la zona, si bé han matisat que no s'ha fet a través de noves contractacions.

Fonts del Govern han subratllat que les granges i els autoconsums "són conscients que són zones de pas" de les aus, per la qual cosa prenen les mesures necessàries davant casos de grip aviar i tenen molta cura, en les seves paraules.

"Cada vegada hi ha més casos, més aus salvatges infectades, per tant estem més alerta d'aquesta situació", han explicat, si bé continuen emmarcant la situació actual en la normalitat.

PROTOCOL

El Govern ha avisat que és important que la malaltia "no passi a les aus de granja", per la qual cosa la Conselleria ha enviat un correu al sector informant dels diferents casos i perquè s'extremin les mesures de precaució per evitar el contagi.

Quan es detecta un d'aquests casos, s'activa un protocol dins de la zona de 10 quilòmetres al voltant de la localització de les aus, i les explotacions d'aus de corral han d'adoptar mesures de prevenció durant 30 dies des de la comunicació de la sospita.

Algunes de les mesures són prohibir l'ús d'aus dels ordres anseriformes i caradriformes com a reclams de caça; prohibir la cria i manteniment d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral, i prohibir la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure.