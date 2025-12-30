Coca-Cola reparteix 525 menjars solidaris a Catalunya

BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
Coca-Cola ha impulsat el repartiment de 525 menjars solidaris entre persones vulnerables a les províncies de Barcelona i Lleida a través de la col·laboració amb entitats del territori dins de la seva iniciativa 'Refresca el teu esperit nadalenc', informa aquest dimarts en un comunicat.
A Barcelona, s'ha unit a diverses organitzacions com Rubricatus, Arrels, Fundació IPPS, Residència Mollet, de Mollet del Vallès (Barcelona), i Cuina Justa, encarregada d'elaborar els menjars repartits a la província de Barcelona, i a Lleida ha comptat amb la col·laboració d'Aspros, que també s'ha encarregat d'elaborar els menús repartits a la ciutat.
Voluntaris de Coca-Cola han treballat mà a mà amb algunes d'aquestes organitzacions per al repartiment dels menjars, així com en labors organitzatives.
"Amb aquesta iniciativa, en Coca-Cola vam sumar esforços junt amb ONG i entitats socials la tasca de les quals és essencial durant tot l'any i cobra encara més sentit en aquestes dates. Volem aportar, de la mà d'un gran equip de voluntaris, proximitat i il·lusió a els qui travessen situacions complexes", ha afirmat la directora d'Assumptes Públics, Comunicació i Sostenibilitat de Coca-Cola Europacific Partners Iberia a Catalunya, Igone Bartumeu.
REPARTIMENT EN TOTA ESPANYA
A més de Barcelona i Lleida, aquests menjars es reparteixen també a Mallorca, Menorca, Eivissa, Oviedo, la Corunya, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Àvila, Granada, Sevilla, València, Alacant i Tenerife.
Per dur a terme els lliuraments i elaboració dels menjars, es compta amb la col·laboració de gairebé 50 associacions, ONG, bancs d'aliments, ajuntaments, i establiments i escoles d'hostaleria, i s'han repartit més de 10.000 menjars en total.