Catalunya tracta 17.500 hectàrees de pinedes per controlar la plaga de procesionària del pi

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat està realitzant la campanya anual de tractament aeri de les pinedes per realitzar el control biològic de la plaga de procesionària del pi, que aquest any es realitza sobre 17.500 hectàrees de pins.
L'objectiu principal d'aquesta actuació és disminuir els perjudicis que provoquen els increments poblacionals d'aquesta espècie als habitants i visitants de moltes zones forestals, informa en un comunicat aquest diumenge.
Està previst que la meitat dels tractaments es facin amb avió i l'altra meitat mitjançant helicòpter, en 53 municipis de 17 comarques.
Encara que les 17.500 hectàrees representen el 2% del total de pinedes a Catalunya, aquesta actuació és essencial per reduir els impactes socials i econòmics associats a aquesta plaga forestal, segons el Departament.
La procesionària del pi és un insecte autòcton que pot causar importants molèsties a animals i persones, especialment durant els mesos d'hivern i d'inici de primavera, quan les erugues descendeixen dels pins i també afecta l'activitat ramadera i la turística.
Els tractaments aeris es realitzen a la tardor, quan les erugues es troben en els primers estadis de desenvolupament, perquè el producte és més efectiu i l'objectiu no és eliminar la plaga, sinó reduir la presència a nivells que no generin problemes.
El producte utilitzat és biològic (Bacillus thuringiensis varietat kurstaki) i és específic per a larves de lepidòpters, és compatible amb l'agricultura ecològica, i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient.
RIPOLLÈS I ALT EMPORDÀ COMARQUES MÉS TRACTADES
Les comarques on està previst un major tractament són el Ripollès i l'Alt Empordà (Girona), amb 3.816 i 2.919 hectàrees tractades respectivament.
També hi ha superfícies importants de tractament en comarques com el Penedès (Barcelona) i el Tarragonès (Tarragona).