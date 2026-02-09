Agro.- Catalunya s'estrena a la Wine Paris amb 74 empreses del sector vitivinícola

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Catalunya s'ha estrenat per primer cop de manera institucional a la fira del sector vitivinícola Wine Paris, que se celebra entre el dilluns i el dimecres a la capital francesa, amb la presència de 74 empreses del sector.
La participació està liderada per Prodeca, la promotora d'aliments catalans, que organitza la presència de 56 cellers i empreses a l'Espai Catalunya amb l'objectiu d'impulsar la internacionalització dels vins i escumosos catalans, informa en un comunicat aquest dilluns.
La delegació institucional catalana compta amb l'assistència de la directora gerent de Prodeca, Delia Perpiñà, i del director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi(Incavi), Joan Gené.
Perpiñà ha destacat que la participació institucional de Catalunya a la Wine Paris "respon a una demanda clara del sector" i a la voluntat de la Generalitat d'acompanyar les empreses en aquells espais internacionals que ofereixen oportunitats reals de negoci i connexió amb nous mercats, en les seves paraules.
Durant els tres dies de fira, la delegació desenvolupa una agenda de reunions professionals i institucionals i visita les empreses catalanes participants per conèixer de primera mà les seves expectatives comercials i traslladar-los el suport institucional.