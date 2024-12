Catalunya augmenta a 3,2 milions les ajudes a confraries el 2025 enfront del pla de la CE

La Conselleria pretén que "cap embarcació pesquera hagi de posar fi a la seva activitat"

BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat augmentarà el 2025 les seves ajudes anuals a confraries i federacions de confraries de 2 a 2,5 milions d'euros, i s'hi afegeix la bonificació de 700.000 euros de la taxa portuària que paguen les confraries, informa aquest dimarts en un comunicat.

És la bonificació del 80% de la taxa que paguen les confraries per ocupar domini públic el 2025, per "garantir la seva viabilitat econòmica, davant de la pèrdua d'ingressos" després de la reducció de dies de pesca arran del pla de pesca aprovat per la Comissió Europea per 2025.

Entre les dues mesures, incrementa 1,2 milions d'euros les ajudes que fins ara donava a les confraries: arriba a un total de 3,2 milions en ajudes directes.

El Govern pretén "que cap embarcació pesquera hagi de posar fi a la seva activitat" a conseqüència de la nova normativa europea.

SUBVENCIÓ DE MALLES

Els pescadors ja es poden acollir a les subvencions del canvi de malles: cobreixen el 100% del cost d'aquest canvi, que és una mesura obligatòria per garantir la recuperació dels dies de pesca i que ha d'aplicar tota la flota.

L'ajuda es cofinança amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (Fempa), està oberta fins a principis de febrer i es podrà tramitar de manera centralitzada mitjançant les confraries.

SUBVENCIÓ DE PORTES VOLADORES

També està oberta la subvenció per instal·lar portes voladores, que són d'ús voluntari i es fan servir a les xarxes d'arrossegament per reduir l'impacte sobre el fons marí i el consum de combustible un 25%: és una ajuda del 75% del cost, amb la possibilitat d'arribar al 100%.

Aquesta ajuda també es cofinança amb fons europeus, està oberta fins a principis de febrer i es podrà tramitar de manera centralitzada a través de les confraries, per garantir l'accés a bestretes.

OFICINA A BRUSSEL·LES I MÉS PERSONAL

La Conselleria ha destacat que s'augmentarà el personal de la Direcció general de Política Marítima i Pesca Sostenible per millorar la tramitació d'ajudes i serveis de suport al sector.

A més crearà una oficina de suport tècnic permanent a Brussel·les per "defensar els interessos dels pescadors en la Comissió Europea": assessorarà al Ministeri durant els consells consultius en afers del Mediterrani.

La Generalitat estudia amb l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar) i la Federació Nacional Catalana de Confraries Pesqueres els membres d'aquesta oficina.

REVISAR REGLAMENTS

El Govern demanarà la revisió del Reglament de la política pesquera comuna (amb el Ministeri i a iniciativa del Parlament Europeu) i també del mètode de càlcul dels estocs pesquers (amb l'Icatmar i el Ministeri) perquè l'Icatmar formi part del comitè científic que ha de revisar la metodologia al març.

A més, amb el Ministeri, es demanarà la revisió del Reglament del Pla de pesca europeu (MAP), per establir mecanismes i principis de gestió pesquera més adequades per a la pesquera mixta d'arrossegament del Mediterrani (no segmentar entre pesca costanera i pesca de profunditat, i establir el sistema ponderat mitjà de les espècies objectiu per calcular les possibilitats de pesca).

MESURES EN ESTUDI

La Conselleria estudia crear ajudes per lucre cessant a les confraries, els armadors i els mariners pels efectes de la implantació de les malles selectives amb fons de la Comissió Europea.

S'ha demanat incorporar mecanismes, amb l'Institut Social de la Marina (la Seguretat Social dels treballadors del mar), per garantir la compensació directa de l'atur de la marineria amb la línia d'ajudes del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura a la paralització temporal de l'activitat pesquera.

També s'estudiarà la possibilitat de fer servir els Fons de Transició Nuclear per completar ajudes no subvencionables amb el Fempa.

A més, el primer semestre ha d'estar llest un estudi sobre l'estat socioeconòmic de les confraries catalanes.

La Conselleria incrementarà les campanyes de promoció del consum de peix i de la importància del sector a les comunitats litorals, com l'actual campanya 'I tota la pesca'.

El tercer trimestre, Barcelona acollirà el II Congrés de Pesca del Mediterrani, que comptarà amb les institucions europees (DGMARE) i mediterrànies (CGPM), el Ministeri, les autonomies, el sector i la comunitat científica internacional.