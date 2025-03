Catalunya i Aragó traslladen al Govern central una modificació de la norma de benestar animal

BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya i el govern d'Aragó han traslladat al Govern central una proposta per modificar el Reial Decret de benestar animal amb l'objectiu de flexibilitzar alguns requisits.

La proposta s'ha treballat de manera conjunta entre ambdues comunitats perquè representen el 60% de la producció porcina del conjunt d'Espanya, segons ha informat aquest divendres la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat.

Així mateix, mentre es realitza aquesta modificació i per donar temps al sector en la seva adaptació a la nova normativa, s'està treballant amb el Ministeri d'Agricultura per aplicar una possible moratòria d'un any.

No obstant això, la Generalitat ha recordat que, mentre no s'apliqui la moratòria, a partir del 9 de març de 2025 totes les granges porcines hauran de complir els requisits establerts pel Reial decret 159/2023, que modifica el Reial decret 1135/2002.

Aquest estableix nous requisits respecte a l'espai disponible per animal, les condicions ambientals, els requisits d'infermeria, alimentació i beguda, i condicions respecte al material d'enriquiment.