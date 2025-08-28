Agro.- Caprabo recollirà fins a l'octubre micro donatius per fomentar el "envelliment digne"

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Els supermercats de Caprabo han engegat fins al proper 1 d'octubre una recollida de micro donatius per la Fundació Avismón, que impulsa el "envelliment digne", segons han informat aquest dijous en un comunicat conjunt.
En concret, els fons es destinaran al desenvolupament del projecte 'Som grans, som barri', dirigit a persones grans en situació de vulnerabilitat.
L'objectiu és promoure el benestar dels grans mitjançant activitats comunitàries gratuïtes per fomentar l'envelliment digne, la integració social i la participació ciutadana.