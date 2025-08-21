Publicat 21/08/2025 12:12

Agro.- Caprabo obre un nou supermercat a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha obert un supermercat a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), situat al carrer Enric Granados, el que suposa ampliar la presència de la companyia a la comarca del Barcelonès, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.

L'establiment té una superfície de 162 metres quadrats (m2), ha suposat la creació de quatre llocs de treball i compta amb un horari d'atenció al públic que va de dilluns a diumenge de 8 a 23 hores.

Caprabo ha accelerat el seu pla d'expansió amb l'obertura d'una desena de supermercats en el primer semestre de l'exercici, incorporant uns 4.000 m2 de superfície comercial i creant 76 llocs de treball.

