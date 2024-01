Caprabo inicia una campanya de microdonatius destinats a Acnur i Fundació Resilis

BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha iniciat una campanya de microdonatius en els seus supermercats per donar suport als programes d'ajuda a la infància en situació de vulnerabilitat d'Acnur i Fundació Resilis.

En un comunicat aquest dimecres, la cadena ha explicat que ambdues entitats "desenvolupen iniciatives per ajudar i protegir a la població infantil i les seves famílies", especialment en les necessitats bàsiques d'alimentació.

Els clients podran realitzar el donatiu de forma "voluntària i confidencial" en el moment del pagament de la compra, tant en els supermercats com a la seva pàgina web.

Acnur destinarà els donatius al seu programa per reduir la mortalitat infantil a través de la millora de la situació nutricional de menors de fins a cinc anys, dones embarassades i lactants refugiats en la Banya d'Àfrica.

La Fundació Resilis, per la seva banda, impulsarà el programa 'Infància en Risc', que treballa per enfortir i millorar les capacitats de la Unitat de Malnutrició dels centres de salut de diversos municipis de Guatemala per fer front a la situació de desnutrició crònica i aguda.