La campanya de la fruita incorpora aquest any un alberg a Seròs (Lleida) per 40 temporers

LLEIDA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema d'allotjaments per a les persones que arriben a Lleida buscant treball en la campanya de la fruita incorporarà aquest any, per primera vegada, un alberg privat a Seròs (Lleida) amb capacitat per 40 temporers, segons ha informat la Generalitat aquest divendres en un comunicat.

Aquest establiment estarà operatiu al maig i setembre per complementar el dispositiu de Fira de Lleida que habilita l'Ajuntament els mesos de juny, juliol i agost, i que inclourà el servei d'assessorament i atenció de l'oficina única.

Així mateix, aquesta campanya també inclourà per primera vegada 77 dinamitzadors abans del seu inici, i ampliarà l'horari de l'oficina policial d'Aitona (Lleida) a les tardes i intensificarà el patrullaje dels Mossos d'Esquadra.

Així, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha defensat en una reunió amb el sector que la campanya agrària de Lleida d'aquest any serà la que s'afrontarà "amb més recursos i amb més coordinació".

"L'èxit de la campanya agrària dependrà del conjunt de les organitzacions, de les entitats, les empreses i, per descomptat, de l'administració pública en coordinació amb la privada. Plegats hem de treballar conjuntament perquè vagi bé", ha dit.