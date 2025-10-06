Agro.- La Cambra de Comerç de Lleida impulsa l'exportació de vi català a l'Àsia central i Àfrica

LLEIDA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Comerç de Lleida ha engegat una nova edició de la International Wine Business, una iniciativa que se celebra des d'aquest dilluns fins a aquest divendres a Lleida per impulsar l'exportació de vins catalans en mercats emergents de l'Àsia central i Àfrica.
Els països convidats aquest any són Kazakhstan, Uzbekistan, Kenya i Ghana, territoris que presenten un fort potencial de creixement per al vi català, afirma la Cambra en un comunicat aquest dilluns, en el qual afegeix que "reafirma el seu compromís amb el sector vitivinícola i amb el conjunt del teixit empresarial del territori".
Es donarà a conèixer la qualitat i diversitat de vins catalans, s'enfortiran les relacions comercials entre cellers i importadors i s'incrementaran les exportacions cap als països convidats; i el programa comptarà amb reunions B2B, visites privades a cellers participants i un acte institucional de benvinguda.