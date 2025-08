La Cambra de Barcelona destina 150.000 euros a projectes que uneixin alimentació i turisme

BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona ha anunciat que destinarà 150.000 euros a projectes empresarials col·laboratius del sector de l'alimentació i el turisme, en un comunicat aquest dimarts.

Els projectes han d'estar enfocats en àrees com la transició verda, la transició digital i la resiliència, amb l'objectiu de millorar la competitivitat i desenvolupar nous productes turístics i gastronòmics.

La iniciativa s'emmarca al programa 'Go green, get digital, be resilient', del projecte europeu Transformative Approaches for Sustainable Food in Tourism (Taste), i les ajudes directes es dirigiran especialment a pimes i organitzacions sectorials catalanes que operin en tots dos sectors.

Està previst seleccionar a vuit projectes que rebran un suport financer de 15.000 euros i els tres "més prometedors" obtindran 10.000 euros més.

Els projectes poden estar formats entre dues i cinc entitats, amb un mínim d'un 50% de pimes turístiques registrades a Espanya, Itàlia, Bèlgica, Eslovènia o Letònia.